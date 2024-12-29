Деды Морозы с обнажёнными торсами провели жаркую зарядку в центре Краснодара

А ранее сообщалось, что башкирский Дед Мороз угодил на год за решётку. Мужчина ограбил автомат с мягкими игрушками и начал раздавать ворованное прохожим. Общая стоимость 20 украденных игрушек оценивается всего в 4,2 тысячи рублей. До этого у Деда Мороза уже была судимость.