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29 декабря, 16:43

Деды Морозы с обнажёнными торсами провели жаркую зарядку в центре Краснодара

SHOT: В Краснодаре толпа полуголых Дедов Морозов провела зарядку в центре города

В Краснодаре толпа Дедов Морозов провела зарядку в центре города на радость местным девушкам. Позитивным видео поделился телеграм-канал SHOT.

Деды Морозы делают зарядку в Краснодаре. Видео © Telegram / SHOT

«Чтобы я вам хотела сегодня показать. <...> Зарядочка», — комментирует местная жительница за кадром.

А ранее сообщалось, что башкирский Дед Мороз угодил на год за решётку. Мужчина ограбил автомат с мягкими игрушками и начал раздавать ворованное прохожим. Общая стоимость 20 украденных игрушек оценивается всего в 4,2 тысячи рублей. До этого у Деда Мороза уже была судимость.

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Обложка ©

Telegram / SHOT

Полина Никифорова
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