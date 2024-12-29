Деды Морозы с обнажёнными торсами провели жаркую зарядку в центре Краснодара
SHOT: В Краснодаре толпа полуголых Дедов Морозов провела зарядку в центре города
В Краснодаре толпа Дедов Морозов провела зарядку в центре города на радость местным девушкам. Позитивным видео поделился телеграм-канал SHOT.
Деды Морозы делают зарядку в Краснодаре. Видео © Telegram / SHOT
«Чтобы я вам хотела сегодня показать. <...> Зарядочка», — комментирует местная жительница за кадром.
А ранее сообщалось, что башкирский Дед Мороз угодил на год за решётку. Мужчина ограбил автомат с мягкими игрушками и начал раздавать ворованное прохожим. Общая стоимость 20 украденных игрушек оценивается всего в 4,2 тысячи рублей. До этого у Деда Мороза уже была судимость.
Telegram / SHOT