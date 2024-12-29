«Много работы»: Муфтий Москвы отказался от приглашения Деда Мороза приехать в гости
Муфтий Москвы Аляутдинов отказался от приглашения Деда Мороза приехать в гости
Ильдар Аляутдинов. Обложка © Telegram / Совет улемов ДУМ РФ
Заместитель председателя Духовного управления мусульман России и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, который считает Деда Мороза вымышленным персонажем без каких-либо магических способностей, отклонил приглашение посетить Великий Устюг.
«Мы благодарим за приглашение, но приехать не сможем, много работы», — передаёт ТАСС слова Аляутдинова.
Кроме того, он призвал граждан России оставаться на связи с реальностью и провести новогодние праздники не в бездействии, а с акцентом на внимание к близким, любовь и всестороннее развитие.
Напомним, на днях Аляутдинов заявил, что Дед Мороз и его внучка Снегурочка являются вымышленными персонажами, и для верующих мусульман они воспринимаются как мультяшные герои. Он также выразил недоумение по поводу позиции члена Совета по правам человека Кирилла Кабанова, который предложил провести проверку его организации. Аляутдинов добавил, что отсутствие веры в Деда Мороза не является нарушением закона.