«Много работы»: Муфтий Москвы отказался от приглашения Деда Мороза приехать в гости

Заместитель председателя Духовного управления мусульман России и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, который считает Деда Мороза вымышленным персонажем без каких-либо магических способностей, отклонил приглашение посетить Великий Устюг.

«Мы благодарим за приглашение, но приехать не сможем, много работы», — передаёт ТАСС слова Аляутдинова.

Кроме того, он призвал граждан России оставаться на связи с реальностью и провести новогодние праздники не в бездействии, а с акцентом на внимание к близким, любовь и всестороннее развитие.