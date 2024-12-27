Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 декабря, 22:20

Муфтий удивился реакции на свои слова о неверии в Деда Мороза

Муфтий Аляутдинов заявил, что неверие в Деда Мороза не нарушает законы России

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Обложка © Telegram / Аляутдинов Ильдар - Муфтий Москвы

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Обложка © Telegram / Аляутдинов Ильдар - Муфтий Москвы

Заместитель председателя Духовного управления мусульман России и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в интервью РБК заявил о недоумении, которое вызывает у него позиция члена Совета по правам человека Кирилла Кабанова.

25 ноября Аляутдинов заявил, что Дед Мороз и его внучка Снегурочка — это вымышленные персонажи, и для верующих мусульман они представляют собой лишь мультяшных героев. После этих слов, а также в свете предыдущих высказываний о многожёнстве, Кабанов призвал правоохранительные органы проверить деятельность Аляутдинова и его религиозной организации.

Аляутдинов выразил мнение, что, возможно, Кабанов не знаком с исламом и его традициями, а его выводы основываются на громких заголовках в СМИ. Он добавил, что отсутствие веры в Деда Мороза не является нарушением закона.

«На то Божья воля»: Совет улемов ДУМ отозвал скандальную фетву о многожёнстве после реакции Генпрокуратуры
«На то Божья воля»: Совет улемов ДУМ отозвал скандальную фетву о многожёнстве после реакции Генпрокуратуры

Ранее председатель комитета по защите семьи по вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы Нина Останина заявила, что для России традиционная семья — это основанный на браке союз мужчины и женщины. За многожёнство в нашем законодательстве предусмотрена уголовная ответственность.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Новый год
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar