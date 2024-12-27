Муфтий удивился реакции на свои слова о неверии в Деда Мороза
Муфтий Аляутдинов заявил, что неверие в Деда Мороза не нарушает законы России
Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Обложка © Telegram / Аляутдинов Ильдар - Муфтий Москвы
Заместитель председателя Духовного управления мусульман России и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в интервью РБК заявил о недоумении, которое вызывает у него позиция члена Совета по правам человека Кирилла Кабанова.
25 ноября Аляутдинов заявил, что Дед Мороз и его внучка Снегурочка — это вымышленные персонажи, и для верующих мусульман они представляют собой лишь мультяшных героев. После этих слов, а также в свете предыдущих высказываний о многожёнстве, Кабанов призвал правоохранительные органы проверить деятельность Аляутдинова и его религиозной организации.
Аляутдинов выразил мнение, что, возможно, Кабанов не знаком с исламом и его традициями, а его выводы основываются на громких заголовках в СМИ. Он добавил, что отсутствие веры в Деда Мороза не является нарушением закона.
Ранее председатель комитета по защите семьи по вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы Нина Останина заявила, что для России традиционная семья — это основанный на браке союз мужчины и женщины. За многожёнство в нашем законодательстве предусмотрена уголовная ответственность.