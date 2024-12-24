«На то Божья воля»: Совет улемов ДУМ отозвал скандальную фетву о многожёнстве после реакции Генпрокуратуры
Фетва ДУМ о многожёнстве в России отозвана после реакции Генпрокуратуры
Заседание Совета улемов. Обложка © Telegram / Шамиль Аляутдинов
Совет улемов Духовного управления мусульман России принял решение отозвать фетву о разрешении религиозного многоженства. Этот шаг был сделан на фоне общественного резонанса и реакции Генпрокуратуры, сообщил председатель Совета Шамиль Аляутдинов.
«На то Божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику», — написал он на личной странице в Telegram.
Напомним, что ДУМ 19 декабря разрешило многожёнство в России для мусульман в качестве религиозного брака. В ответ в Госдуме напомнили, что полигамия в РФ уголовно наказуема. А 23 декабря Генпрокуратура внесла представление ДУМ об устранении нарушения закона, так как фетва противоречит традиционным российским духовно-нравственным ценностям.