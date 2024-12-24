«На то Божья воля»: Совет улемов ДУМ отозвал скандальную фетву о многожёнстве после реакции Генпрокуратуры

Совет улемов Духовного управления мусульман России принял решение отозвать фетву о разрешении религиозного многоженства. Этот шаг был сделан на фоне общественного резонанса и реакции Генпрокуратуры, сообщил председатель Совета Шамиль Аляутдинов.

«На то Божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику», — написал он на личной странице в Telegram.