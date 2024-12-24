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Регион
23 декабря, 21:55

«На то Божья воля»: Совет улемов ДУМ отозвал скандальную фетву о многожёнстве после реакции Генпрокуратуры

Фетва ДУМ о многожёнстве в России отозвана после реакции Генпрокуратуры

Заседание Совета улемов. Обложка © Telegram / Шамиль Аляутдинов

Заседание Совета улемов. Обложка © Telegram / Шамиль Аляутдинов

Совет улемов Духовного управления мусульман России принял решение отозвать фетву о разрешении религиозного многоженства. Этот шаг был сделан на фоне общественного резонанса и реакции Генпрокуратуры, сообщил председатель Совета Шамиль Аляутдинов.

«На то Божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику», — написал он на личной странице в Telegram.

«Многожёнство — не для утех»: В ДУМ РФ оправдали фетву о полигамии
«Многожёнство — не для утех»: В ДУМ РФ оправдали фетву о полигамии

Напомним, что ДУМ 19 декабря разрешило многожёнство в России для мусульман в качестве религиозного брака. В ответ в Госдуме напомнили, что полигамия в РФ уголовно наказуема. А 23 декабря Генпрокуратура внесла представление ДУМ об устранении нарушения закона, так как фетва противоречит традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Тимур Хингеев
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