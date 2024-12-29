Школьницу из Петербурга отправили в СИЗО за расклейку фото террористов из РДК*

Восьмиклассницу Еву Багрову, которая повесила фотографии террористов из РДК* на школьный стенд, арестовали. Она будет находиться под стражей до 26 февраля, передаёт объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Багрова просила отправить её под домашний арест.

«Кировский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетней Евы Багровой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205.2 УК РФ», — указали в пресс-службе.

Напомним, что ученицу задержали за расклейку фотографий Дениса Капустина** и Алексея Левкина** — основателя и члена «Русского добровольческого корпуса»* с подписями «герой России» в центре школьного холла. Ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет или штраф размером от 100 до 500 тысяч. Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ «Публичное оправдание или пропаганда терроризма».