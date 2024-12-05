Московский суд оставил главаря РДК* без наследства
Денис Капустин**. Обложка © SHOT
Мать главаря РДК* Дениса Капустина** обратилась в суд для передачи ей денег со счетов умершего супруга в порядке наследования. Это следует из официальных судебных документов.
Женщина, как указано в материалах, ранее прибегала к услугам нотариуса для принятия наследства. Сам главарь РДК* данным вопросом не занимался, и, более того, не изъявлял желания вступить в права наследования. Примечательно, что ранее он уже лишился по решению суда квартиры в Москве.
«Исковые требования… о признании права собственности на денежные средства в порядке наследования удовлетворить. Признать… право собственности в порядке наследования по закону после смерти [супруга] на денежные средства», — сказано в документах, передаёт РИА «Новости».
Капустин** стал известен тем, что именно он руководил диверсантами, атаковавшими брянские сёла. Неонациста также назвали организатором несостоявшегося покушения предпринимателя Константина Малофеева. Суд заочно приговорил его к пожизненному заключению.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.
** Включён в перечень экстремистов и террористов.