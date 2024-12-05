Московский суд оставил главаря РДК* без наследства

Мать главаря РДК* Дениса Капустина** обратилась в суд для передачи ей денег со счетов умершего супруга в порядке наследования. Это следует из официальных судебных документов.

Женщина, как указано в материалах, ранее прибегала к услугам нотариуса для принятия наследства. Сам главарь РДК* данным вопросом не занимался, и, более того, не изъявлял желания вступить в права наследования. Примечательно, что ранее он уже лишился по решению суда квартиры в Москве.