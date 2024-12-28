В Петербурге восьмиклассницу задержали из-за расклейки фото террористов из РДК*
«Фонтанка»: В Петербурге задержали школьницу за фото террористов из РДК*
В Санкт-Петербурге восьмиклассница разместила в холле образовательного центра фотографии Дениса Капустина* и Алексея Левкина* — основателя и члена «Русского добровольческого корпуса»** (РДК**) с подписями «герой России». Инцидент произошёл 26 декабря, сообщает «Фонтанка».
«Сутки потребовались полиции, чтобы отыскать ответственного за фотографии основателя и члена РДК**», — рассказали в издании.
16-летнюю школьницу задержали, ей грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до пяти лет. СК возбудил дело по статье 205.2 УК РФ «Публичное оправдание или пропаганда терроризма». Ночь подросток провела в изоляторе временного содержания.
Ранее суд оставил главаря РДК** без наследства. Мать Дениса Капустина* обратилась в суд для передачи ей денег со счетов умершего супруга в порядке наследования. Это следует из официальных судебных документов. Сам основатель РДК** данным вопросом не занимался и не изъявлял желания вступить в права наследования. Ранее он уже лишился по решению суда квартиры в Москве. Капустин* стал известен тем, что именно он руководил диверсантами, атаковавшими брянские сёла. Неонациста также назвали организатором несостоявшегося покушения предпринимателя Константина Малофеева. Его заочно приговорили к пожизненному заключению.
* Включены в перечень экстремистов и террористов.
** По решению Росфинмониторинга входит в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Life.ru