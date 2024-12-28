В Петербурге восьмиклассницу задержали из-за расклейки фото террористов из РДК*

В Санкт-Петербурге восьмиклассница разместила в холле образовательного центра фотографии Дениса Капустина* и Алексея Левкина* — основателя и члена «Русского добровольческого корпуса»** (РДК**) с подписями «герой России». Инцидент произошёл 26 декабря, сообщает «Фонтанка».

«Сутки потребовались полиции, чтобы отыскать ответственного за фотографии основателя и члена РДК**», — рассказали в издании.

16-летнюю школьницу задержали, ей грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до пяти лет. СК возбудил дело по статье 205.2 УК РФ «Публичное оправдание или пропаганда терроризма». Ночь подросток провела в изоляторе временного содержания.