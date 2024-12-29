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Регион
29 декабря, 18:27

В ДНР отменили комендантский час на новогодние праздники

Пушилин: В ДНР отменят комендантский час с 31 декабря по 7 января

С 31 декабря по 7 января в Донецкой Народной Республике будет отменён комендантский час, сообщил глава региона Денис Пушилин. Такое решение было принято по итогам обсуждений с правоохранительными органами.

«Обсудили с нашими представителями и руководством силового блока, мы с 31 декабря по 7 января решили всё-таки отменить комендантский час. Я считаю, что это правильное решение. Для наших жителей будет возможность всё-таки в полной мере уделить время и семьям с учётом выходных, и близким, их посетить», — отметил Пушилин в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Он добавил, что соответствующий указ будет подписан в ближайший понедельник. Глава ДНР также поздравил жителей с наступающим Новым годом, пожелав здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

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Напомним, комендантский час, запрещающий находиться на улицах с 23:00 до 04:00 в будние дни, был введён в ДНР в сентябре 2023 года. При этом ограничения не распространяются на сотрудников органов безопасности и некоторых служб.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kaplitskaia Love

Анатолий Цейко
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