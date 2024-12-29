В ДНР отменили комендантский час на новогодние праздники

С 31 декабря по 7 января в Донецкой Народной Республике будет отменён комендантский час, сообщил глава региона Денис Пушилин. Такое решение было принято по итогам обсуждений с правоохранительными органами.

«Обсудили с нашими представителями и руководством силового блока, мы с 31 декабря по 7 января решили всё-таки отменить комендантский час. Я считаю, что это правильное решение. Для наших жителей будет возможность всё-таки в полной мере уделить время и семьям с учётом выходных, и близким, их посетить», — отметил Пушилин в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Он добавил, что соответствующий указ будет подписан в ближайший понедельник. Глава ДНР также поздравил жителей с наступающим Новым годом, пожелав здоровья, благополучия и мирного неба над головой.