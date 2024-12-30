Потери Вооружённых сил Украины на фронте приобретают такие масштабы, что бойцы попросту не успевают убирать тела погибших сослуживцев с поля боя. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Высокопоставленные украинские офицеры, наконец, признают, что у них нет времени убирать погибших с поля боя, поскольку неудержимое наступление русских продолжается на всех фронтах», — пишет Боуз.