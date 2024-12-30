«Не успевают убирать»: ВСУшники бросают тела погибших побратимов из-за чудовищных потерь
Журналист Боуз: У ВСУ не хватает времени, чтобы убирать тела погибших с поля боя
Потери Вооружённых сил Украины на фронте приобретают такие масштабы, что бойцы попросту не успевают убирать тела погибших сослуживцев с поля боя. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
«Высокопоставленные украинские офицеры, наконец, признают, что у них нет времени убирать погибших с поля боя, поскольку неудержимое наступление русских продолжается на всех фронтах», — пишет Боуз.
Впрочем, несмотря на трудности на фронте, в Киеве всё ещё не говорят о возможности мирных переговоров, акцентировал внимание автор поста. Вместо этого власти Незалежную ищут лишь новые источники финансирования.
Ранее в Сети появились шокирующие кадры, на которых свиньи пожирают оставленные сослуживцами тела украинских боевиков. Командование ВСУ нередко бросает солдат и офицеров на верную погибель, отказывая им в эвакуации.
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