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Регион
29 декабря, 21:10

«Не успевают убирать»: ВСУшники бросают тела погибших побратимов из-за чудовищных потерь

Журналист Боуз: У ВСУ не хватает времени, чтобы убирать тела погибших с поля боя

Потери Вооружённых сил Украины на фронте приобретают такие масштабы, что бойцы попросту не успевают убирать тела погибших сослуживцев с поля боя. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Высокопоставленные украинские офицеры, наконец, признают, что у них нет времени убирать погибших с поля боя, поскольку неудержимое наступление русских продолжается на всех фронтах», — пишет Боуз.

Впрочем, несмотря на трудности на фронте, в Киеве всё ещё не говорят о возможности мирных переговоров, акцентировал внимание автор поста. Вместо этого власти Незалежную ищут лишь новые источники финансирования.

Появились шокирующие кадры со свиньями, пожирающими тела ВСУшников
Появились шокирующие кадры со свиньями, пожирающими тела ВСУшников

Ранее в Сети появились шокирующие кадры, на которых свиньи пожирают оставленные сослуживцами тела украинских боевиков. Командование ВСУ нередко бросает солдат и офицеров на верную погибель, отказывая им в эвакуации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Тимур Хингеев
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