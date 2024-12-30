Кабмин утвердил программу госгарантий медпомощи на 2025 год
Российский кабмин одобрил программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год. Почти 700-страничный документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
В числе ключевых изменений — увеличение объёма медицинской помощи по ряду направлений. Так, норматив по лечению онкологии в дневных стационарах вырастет на 18%, а в круглосуточных стационарах — на 12,7%.
Документ также предусматривает значительное расширение программы лечения россиян с вирусным гепатитом С. Ожидается, что число таких пациентов возрастёт в 2,5 раза. Планируется также увеличение числа циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на 13%.
Без внимания не оставили и диабетиков. В 2025 году запланировано проведение 820 тысяч комплексных посещений «школ сахарного диабета». Как и в 2024-м, ветераны боевых действий по-прежнему будут иметь право на получение медицинской помощи вне очереди.
А днём ранее Правительство РФ повысило доступность бесплатных социальных услуг для населения. Это стало возможным благодаря расширению списка доходов, которые не будут учитываться при оценке нуждаемости граждан.
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