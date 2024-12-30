Названы регионы России, где работникам положены стимулирующие надбавки в 2025 году
Доцент Иванова-Швец: Работники Крайнего Севера получат надбавки в 2025 году
В 2025 году работники федеральных учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, смогут рассчитывать на дополнительные стимулирующие надбавки к заработной плате. Это стало возможным благодаря новому постановлению Правительства РФ, рассказала в интервью агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Допвыплаты будут начисляться вместе с существующими процентными надбавками, которые рассчитываются в зависимости от стажа работы в условиях Крайнего Севера. Меры направлены на то, чтобы повысить эффективность труда сотрудников и обеспечить их мотивацию к более качественной работе, отметила эксперт. Однако претендовать на надбавки смогут лишь те, кто заключил трудовой договор с федеральным учреждением на срок не менее трёх лет.
По словам Ивановой-Швец, компания обязана выплачивать работнику доплату вне зависимости от её местонахождения. Так, если московская организация заключает договор с сотрудником, который будет работать в северных регионах, она тоже должна начислить указанные надбавки. Причём их размер зависит от фонда оплаты труда конкретного учреждения.
Ранее также стало известно, что после новогодних праздников изменится порядок начисления пенсий. Это касается тех, кто получает выплаты с первого по девятое число на банковские карты.
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