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Регион
30 декабря, 02:19

Названы регионы России, где работникам положены стимулирующие надбавки в 2025 году

Доцент Иванова-Швец: Работники Крайнего Севера получат надбавки в 2025 году

В 2025 году работники федеральных учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, смогут рассчитывать на дополнительные стимулирующие надбавки к заработной плате. Это стало возможным благодаря новому постановлению Правительства РФ, рассказала в интервью агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Допвыплаты будут начисляться вместе с существующими процентными надбавками, которые рассчитываются в зависимости от стажа работы в условиях Крайнего Севера. Меры направлены на то, чтобы повысить эффективность труда сотрудников и обеспечить их мотивацию к более качественной работе, отметила эксперт. Однако претендовать на надбавки смогут лишь те, кто заключил трудовой договор с федеральным учреждением на срок не менее трёх лет.

По словам Ивановой-Швец, компания обязана выплачивать работнику доплату вне зависимости от её местонахождения. Так, если московская организация заключает договор с сотрудником, который будет работать в северных регионах, она тоже должна начислить указанные надбавки. Причём их размер зависит от фонда оплаты труда конкретного учреждения.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Тимур Хингеев
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