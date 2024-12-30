Названы регионы России, где работникам положены стимулирующие надбавки в 2025 году

В 2025 году работники федеральных учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, смогут рассчитывать на дополнительные стимулирующие надбавки к заработной плате. Это стало возможным благодаря новому постановлению Правительства РФ, рассказала в интервью агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Допвыплаты будут начисляться вместе с существующими процентными надбавками, которые рассчитываются в зависимости от стажа работы в условиях Крайнего Севера. Меры направлены на то, чтобы повысить эффективность труда сотрудников и обеспечить их мотивацию к более качественной работе, отметила эксперт. Однако претендовать на надбавки смогут лишь те, кто заключил трудовой договор с федеральным учреждением на срок не менее трёх лет.

По словам Ивановой-Швец, компания обязана выплачивать работнику доплату вне зависимости от её местонахождения. Так, если московская организация заключает договор с сотрудником, который будет работать в северных регионах, она тоже должна начислить указанные надбавки. Причём их размер зависит от фонда оплаты труда конкретного учреждения.