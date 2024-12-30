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Регион
30 декабря, 01:54

Греция терпит миллиардные убытки из-за оттока российских туристов — посол

Посол Маслов: Массовый туризм из России в Грецию сошёл на нет

Массовый туризм из России в Грецию остался в прошлом, что привело к существенным финансовым потрясениям для экономики балканского государства. Об этом сообщил посол РФ в Афинах Андрей Маслов в интервью РИА Новости.

«Сразу после того, как были отменены прямые рейсы из Афин в Москву и из Москвы в Афины, заблокированы странами ЕС карты отечественных банков, интерес к греческому направлению пошёл резко вниз», — заявил дипломат.

По его словам, за первые десять месяцев этого года Грецию посетили всего 15 тысяч российских туристов. Это существенно меньше, чем в докризисное время. По подсчётам зарубежных экспертов, ежегодно без гостей из РФ экономика республики терпит убытки в размере 1 миллиард евро. Под ударом оказались многие местные отрасли. Интерес к Греции сохраняется лишь у туристов, предпочитающих отдых на курортах класса люкс.

«Но это, как вы понимаете, не имеет никакого отношения к массовому туризму», — резюмировал Маслов.

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Вместо отдыха в Греции россияне всё чаще выбирают другие страны с тёплым климатом. Не так давно вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Дмитрий Горин рассказал, что наши соотечественники в этом году побили исторический рекорд по полётам на Мальдивы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / David Esser

Анатолий Цейко
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