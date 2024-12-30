«Слава Путину» и средние пальцы: Украинской телеведущей оказали «тёплый» приём в Польше

Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала о «тёплом» приёме, который ей оказали жители Варшавы. Поляки призвали иностранную гостью немедленно возвращаться на родину, не сдерживая гнева.

По словам Фреймут, побеседовать с местными ей удалось случайно, когда её таксист застрял на выезде с парковки. Услышав украинскую речь, один из прохожих решил высказать ведущей своё мнение.

«Тёплый» приём в Варшаве. Подбежал крупный поляк и начал кричать: «Курва, слава Путину!» — пишет телеведущая.

Фреймут также отметила, что далее её выгоняли и пожилые люди. Некоторые старушки даже показывали журналистке средние пальцы.