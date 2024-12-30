«Слава Путину» и средние пальцы: Украинской телеведущей оказали «тёплый» приём в Польше
Поляк с криками «слава Путину» осадил украинскую телеведущую в Варшаве
Встретивший телеведущую житель Польши. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / freimutolia
Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала о «тёплом» приёме, который ей оказали жители Варшавы. Поляки призвали иностранную гостью немедленно возвращаться на родину, не сдерживая гнева.
По словам Фреймут, побеседовать с местными ей удалось случайно, когда её таксист застрял на выезде с парковки. Услышав украинскую речь, один из прохожих решил высказать ведущей своё мнение.
«Тёплый» приём в Варшаве. Подбежал крупный поляк и начал кричать: «Курва, слава Путину!» — пишет телеведущая.
Фреймут также отметила, что далее её выгоняли и пожилые люди. Некоторые старушки даже показывали журналистке средние пальцы.
А ранее глава фонда «Волынь помним» Катажина Соколовская призвала Варшаву разорвать все контакты с Киевом из-за почитания Украиной организаторов геноцида на территории Польши. С государством, которое строит свою идентичность на бандеровской идеологии, нельзя дружить и разговаривать, уверена она.