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30 декабря, 02:47

«Слава Путину» и средние пальцы: Украинской телеведущей оказали «тёплый» приём в Польше

Поляк с криками «слава Путину» осадил украинскую телеведущую в Варшаве

Встретивший телеведущую житель Польши. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / freimutolia

Встретивший телеведущую житель Польши. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала о «тёплом» приёме, который ей оказали жители Варшавы. Поляки призвали иностранную гостью немедленно возвращаться на родину, не сдерживая гнева.

По словам Фреймут, побеседовать с местными ей удалось случайно, когда её таксист застрял на выезде с парковки. Услышав украинскую речь, один из прохожих решил высказать ведущей своё мнение.

«Тёплый» приём в Варшаве. Подбежал крупный поляк и начал кричать: «Курва, слава Путину!» — пишет телеведущая.

Фреймут также отметила, что далее её выгоняли и пожилые люди. Некоторые старушки даже показывали журналистке средние пальцы.

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А ранее глава фонда «Волынь помним» Катажина Соколовская призвала Варшаву разорвать все контакты с Киевом из-за почитания Украиной организаторов геноцида на территории Польши. С государством, которое строит свою идентичность на бандеровской идеологии, нельзя дружить и разговаривать, уверена она.

Тимур Хингеев
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