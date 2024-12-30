Курение поджигает: Вредная привычка лишила российскую семью крова

В Еврейской автономной области семейная пара лишилась дома в результате пожара. Причиной возгорания стало неосторожное курение, сообщает МЧС по региону.

Инцидент произошёл в селе Калинино. Клубы дыма над домом заметил сосед, который оперативно вызвал пожарных и бросился спасать жильцов. Ему удалось вывести лишь мужчину, а женщину эвакуировали уже пожарные.

«Пламя потушили на шести квадратных метрах, однако весь деревянный дом закопчён гарью и непригоден для проживания. Людей приютили родственники», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники МЧС установили, что причиной пожара стала вредная привычка жильцов. В очаге возгорания было найдено множество окурков.