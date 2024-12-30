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Регион
30 декабря, 03:11

Курение поджигает: Вредная привычка лишила российскую семью крова

Непотушенная сигарета сожгла дом семейной пары в ЕАО

Последствия пожара. Обложка © Telegram / МЧСЕАО

Последствия пожара. Обложка © Telegram / МЧСЕАО

В Еврейской автономной области семейная пара лишилась дома в результате пожара. Причиной возгорания стало неосторожное курение, сообщает МЧС по региону.

Инцидент произошёл в селе Калинино. Клубы дыма над домом заметил сосед, который оперативно вызвал пожарных и бросился спасать жильцов. Ему удалось вывести лишь мужчину, а женщину эвакуировали уже пожарные.

«Пламя потушили на шести квадратных метрах, однако весь деревянный дом закопчён гарью и непригоден для проживания. Людей приютили родственники», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники МЧС установили, что причиной пожара стала вредная привычка жильцов. В очаге возгорания было найдено множество окурков.

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Тимур Хингеев
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