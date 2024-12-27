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Регион
27 декабря, 10:51

В центре Краснодара загорелся бар «Рюмка»

МЧС России: Пожарные ликвидируют возгорание в центре Краснодара

Сегодня в центре Краснодара загорелся бар, огнём охвачено 160 квадратных метра заведения. В МЧС России сообщили, что к настоящему моменту пожар локализован. По предварительной информации, пострадавших нет.

Пожар локализован. Видео © Telegram / МЧС России

«На тушении работают 18 единиц техники и 63 специалиста», — рассказали в ведомстве.

В телеграм-канале Kub Mash уточнили, что загорелся бар «Рюмка» — огонь охватил больше тысячи квадратов. Из-за пожара перекрыли участок Красной от Чапаева до Карасунской.

Загорелся бар «Рюмка». Видео © Telegram / Kub Mash

Очевидцы сообщили о сильном задымлении на территории Казанского Кремля
Очевидцы сообщили о сильном задымлении на территории Казанского Кремля

Ранее в Челябинской области погибли трое детей. Они сгорели в собственном доме. Мальчикам было по 3,5 и 7 лет. Их отец, находившийся на месте происшествия, от госпитализации отказался. Для тушения были задействованы три пожарные бригады. Причиной возникновения пожара стал неисправный электроудлинитель. В доме также не был установлен пожарный извещатель, поэтому о беде никто не был предупреждён.

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Telegram / МЧС России

Алена Пенчугина
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