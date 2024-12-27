В центре Краснодара загорелся бар «Рюмка»
МЧС России: Пожарные ликвидируют возгорание в центре Краснодара
Сегодня в центре Краснодара загорелся бар, огнём охвачено 160 квадратных метра заведения. В МЧС России сообщили, что к настоящему моменту пожар локализован. По предварительной информации, пострадавших нет.
Пожар локализован. Видео © Telegram / МЧС России
«На тушении работают 18 единиц техники и 63 специалиста», — рассказали в ведомстве.
В телеграм-канале Kub Mash уточнили, что загорелся бар «Рюмка» — огонь охватил больше тысячи квадратов. Из-за пожара перекрыли участок Красной от Чапаева до Карасунской.
Загорелся бар «Рюмка». Видео © Telegram / Kub Mash
Ранее в Челябинской области погибли трое детей. Они сгорели в собственном доме. Мальчикам было по 3,5 и 7 лет. Их отец, находившийся на месте происшествия, от госпитализации отказался. Для тушения были задействованы три пожарные бригады. Причиной возникновения пожара стал неисправный электроудлинитель. В доме также не был установлен пожарный извещатель, поэтому о беде никто не был предупреждён.
Telegram / МЧС России