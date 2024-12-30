В Госдуме раскрыли, сколько будут получать российские пенсионеры в 2025 году

Средний размер пенсии по старости в России в 2025-м составит около 24 тысяч рублей. Об этом в преддверии Нового года напомнил депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин.

По словам парламентария, уже с 1 января 2025 года страховые пенсии в России вырастут на 7,3%. Это повышение коснётся как работающих, так и неработающих пенсионеров.

«Средний размер страховой пенсии по старости составит 24 059 рублей», — уточнил депутат для РИА «Новости».