Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 декабря, 03:40

В Госдуме раскрыли, сколько будут получать российские пенсионеры в 2025 году

Чаплин: Средний размер пенсии по старости в 2025 году достигнет 24 тысяч рублей

Средний размер пенсии по старости в России в 2025-м составит около 24 тысяч рублей. Об этом в преддверии Нового года напомнил депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин.

По словам парламентария, уже с 1 января 2025 года страховые пенсии в России вырастут на 7,3%. Это повышение коснётся как работающих, так и неработающих пенсионеров.

«Средний размер страховой пенсии по старости составит 24 059 рублей», — уточнил депутат для РИА «Новости».

После праздников изменится порядок начисления пенсий. Что нужно учесть, чтобы получить деньги вовремя
После праздников изменится порядок начисления пенсий. Что нужно учесть, чтобы получить деньги вовремя

Также в 2025 году в Госдуму будет внесён законопроект о выплате россиянам 13-й пенсии в день рождения. Так получатели выплат смогут почувствовать внимание со стороны государства, уверены авторы инициативы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergei Gorin

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Госдума
  • Пенсии
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar