В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы из-за угрозы подъёма уровня воды
В Санкт-Петербурге принято решение о закрытии затворов Комплекса защитных сооружений (КЗС). Решение обусловлено риском подъёма уровня воды в Неве.
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды. Видео © Telegram / КЗС
«Доступ воды из Финского залива в акваторию Невской губы прекращён», — сказано в сообщении дирекции.
Между тем в МЧС сообщили, что число опасных природных явлений будет возрастать, усиливая количество чрезвычайных ситуаций. Уже сейчас стали чаще фиксировать аномальные температуры, сильные дожди, ветры, град, наводнения и засухи.
Telegram / КЗС