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30 декабря, 07:00

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы из-за угрозы подъёма уровня воды

В Санкт-Петербурге принято решение о закрытии затворов Комплекса защитных сооружений (КЗС). Решение обусловлено риском подъёма уровня воды в Неве.

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды. Видео © Telegram / КЗС

«Доступ воды из Финского залива в акваторию Невской губы прекращён», — сказано в сообщении дирекции.

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Между тем в МЧС сообщили, что число опасных природных явлений будет возрастать, усиливая количество чрезвычайных ситуаций. Уже сейчас стали чаще фиксировать аномальные температуры, сильные дожди, ветры, град, наводнения и засухи.

Обложка ©

Telegram / КЗС

Оксана Попова
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