В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

В Санкт-Петербурге принято решение о закрытии затворов Комплекса защитных сооружений (КЗС). Решение обусловлено риском подъёма уровня воды в Неве.

«Доступ воды из Финского залива в акваторию Невской губы прекращён», — сказано в сообщении дирекции.

Ледники тают: Россиян предупредили о росте числа природных катаклизмов в 2025 году

Ледники тают: Россиян предупредили о росте числа природных катаклизмов в 2025 году

Между тем в МЧС сообщили, что число опасных природных явлений будет возрастать, усиливая количество чрезвычайных ситуаций. Уже сейчас стали чаще фиксировать аномальные температуры, сильные дожди, ветры, град, наводнения и засухи.