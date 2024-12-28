Ледники тают: Россиян предупредили о росте числа природных катаклизмов в 2025 году

В 2025 году увеличится количество погодных явлений, способных негативно повилять на человека, предупредил климатолог Николай Терешонок. Он обратил внимание на аномальную жару без осадков, которая настигла нас минувшей осенью.

«Что касается жары и прочего — из года в год растёт среднегодовая температура, причём ускоренными темпами», — подчеркнул эксперт.

В беседе с «Вечерней Москвой» он отметил, что жара стала следствием блокирующих антициклонов, из-за которых же возросло число наводнений. На фоне изменения климата тают и ледники, добавил эксперт. Однако опасаться этого явления в 2025 году не стоит. Повышение уровня океана станет заметно лишь через десятилетие.