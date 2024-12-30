Первая помощь при цистите: Россиянкам объяснили, как помочь себе до похода к врачу

Цистит — одно из самых неприятных заболеваний, которое может значительно ухудшить качество жизни человека. При первых признаках следует как можно раньше обратиться за помощью к специалисту. Однако если такой возможности нет, например, цистит застал вас в дороге или в ночное время, есть несколько способов облегчить симптомы, рассказала в беседе с «Газетой.ru» врач-уролог Анастасия Кортышкова.

По словам медика, надо пить больше воды — два-три литра в день. Жидкость поможет разбавить мочу и уменьшить раздражение мочевого пузыря. Кроме того, следует избегать раздражающей пищи и напитков. Жжение и боль могут усиливать кофе, цитрусовые, острые блюда и алкоголь.

Также больные допускают ошибку, когда пытаются снять боль и напряжение в поражённых областях при помощи горячей ванны, грелки, бани или сауны. Уролог объяснила, что тепло усилит кровообращение и поспособствует распространению воспаления.