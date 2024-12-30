Первая помощь при цистите: Россиянкам объяснили, как помочь себе до похода к врачу
Врач Кортышкова: При цистите надо пить 2-3 литра воды, чтобы разбавить мочу
Цистит — одно из самых неприятных заболеваний, которое может значительно ухудшить качество жизни человека. При первых признаках следует как можно раньше обратиться за помощью к специалисту. Однако если такой возможности нет, например, цистит застал вас в дороге или в ночное время, есть несколько способов облегчить симптомы, рассказала в беседе с «Газетой.ru» врач-уролог Анастасия Кортышкова.
По словам медика, надо пить больше воды — два-три литра в день. Жидкость поможет разбавить мочу и уменьшить раздражение мочевого пузыря. Кроме того, следует избегать раздражающей пищи и напитков. Жжение и боль могут усиливать кофе, цитрусовые, острые блюда и алкоголь.
Также больные допускают ошибку, когда пытаются снять боль и напряжение в поражённых областях при помощи горячей ванны, грелки, бани или сауны. Уролог объяснила, что тепло усилит кровообращение и поспособствует распространению воспаления.
Ранее Life.ru развеял один из самых популярных мифов о появлении цистита. В народе ходит мнение, что к заболеванию мочевого пузыря приводит переохлаждение. Однако оно не находит подтверждения в доказательной медицине. В первую очередь цистит вызывают инфекции, передающиеся половым путём. Переохлаждение косвенно влияет на болезнь, способствуя снижению иммунитета и ослаблению защитных функций организма перед инфекциями.