Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 декабря, 08:30

Захарова объяснила причину полёта спецборта из России в США

Захарова объяснила полёт спецборта из России в США ротацией дипломатов

Причиной полёта спецборта из России в США является очередная ротация дипломатов. Об этом РИА «Новости» рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Очередная ротация дипломатов», — пояснила Захарова.

О том, что спецборт Ил-96 из специального лётного отряда «Россия» совершил полёт в США, сообщалось ранее. Воздушное судно, предназначенное для первых лиц государства, посетило Вашингтон и Нью-Йорк, после чего вернулось в Москву.

МИД: Россия обеспокоена эскалацией на пакистано-афганской границе
МИД: Россия обеспокоена эскалацией на пакистано-афганской границе
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BorisVetshev

Оксана Попова
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar