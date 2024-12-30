Захарова объяснила причину полёта спецборта из России в США
Захарова объяснила полёт спецборта из России в США ротацией дипломатов
Причиной полёта спецборта из России в США является очередная ротация дипломатов. Об этом РИА «Новости» рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Очередная ротация дипломатов», — пояснила Захарова.
О том, что спецборт Ил-96 из специального лётного отряда «Россия» совершил полёт в США, сообщалось ранее. Воздушное судно, предназначенное для первых лиц государства, посетило Вашингтон и Нью-Йорк, после чего вернулось в Москву.
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