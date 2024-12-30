Россиянам назвали 3 «ленивых» позы для секса после новогоднего застолья
Психолог Карпова: Поза на стуле идеально подойдёт для секса после переедания
Влюблённым парочкам назвали три позы для секса, которые помогут получить удовольствие от близости после новогоднего застолья. Переедание и вздутие в животе не помешают, если одному из партнёров сесть на стул, а второму — лицом к нему и обнять за шею. Об этом рассказала «Газете.Ru» клинический психолог, сексолог Ольга Карпова.
«Второй партнёр садится на его колени, лицом к нему, пары могут обняться. Эта поза позволяет не нагружать желудок», — посоветовала Карпова.
Вторая поза называется «ложка». Она предполагает, что партнёры ложатся на бок, так чтобы один находился за другим. Тот, что сзади, обнимает переднего, оба могут слегка согнуть ноги.
И наконец третья поза классическая миссионерская: один лежит на спине, а другой располагается сверху. Чтобы уменьшить давление на живот, сексолог посоветовала тому, что сверху, опираться на руки или даже на локти.
Ранее Life.ru писал об опасной позе для секса, которая грозит переломом пениса. Из практики врачей-урологов такой является поза обратной наездницы, при которой женщина находится сверху, но сидит не лицом, а спиной к партнёру. Подобная травма возникает из-за интенсивности движений и положения, в котором находится орган: он силой ударяется о промежность или лобковую кость женщины и прогибается.