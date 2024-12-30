Россиянам назвали 3 «ленивых» позы для секса после новогоднего застолья

Влюблённым парочкам назвали три позы для секса, которые помогут получить удовольствие от близости после новогоднего застолья. Переедание и вздутие в животе не помешают, если одному из партнёров сесть на стул, а второму — лицом к нему и обнять за шею. Об этом рассказала «Газете.Ru» клинический психолог, сексолог Ольга Карпова.

«Второй партнёр садится на его колени, лицом к нему, пары могут обняться. Эта поза позволяет не нагружать желудок», — посоветовала Карпова.

Вторая поза называется «ложка». Она предполагает, что партнёры ложатся на бок, так чтобы один находился за другим. Тот, что сзади, обнимает переднего, оба могут слегка согнуть ноги.

И наконец третья поза классическая миссионерская: один лежит на спине, а другой располагается сверху. Чтобы уменьшить давление на живот, сексолог посоветовала тому, что сверху, опираться на руки или даже на локти.