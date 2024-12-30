Херсонская область полностью интегрировалась в состав России, заявил Сальдо

В 2024 году Херсонская область полностью интегрировалась в состав России. За год территория «сделала большой шаг» в направлении общероссийского уровня развития. Такое заявление сделал губернатор региона Владимир Сальдо.

Он отметил, что в области были отремонтированы многие дороги и социальные объекты. Также власти восстановили объекты коммунальной инфраструктуры.

Кстати, в области также недавно провели первый Таврический инвестиционно-экономический форум «Бизнес-патриот: инструменты и меры поддержки бизнеса в новых условиях». Его организовали ещё в ноябре 2024 года. На мероприятии прошли панельные сессии с участием профильных министров. Политики смогли рассмотреть меры поддержки бизнеса и возможности инвестирования в регион.