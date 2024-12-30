Россиянам дали совет на случай, если салют на Новый год угодил прямо в окно

Адвокат Леонид Исаев рассказал, что делать, если в период новогодних праздников в окно вашей квартиры попал фейерверк. В первую очередь, следует обратиться в полицию и попробовать выяснить, чьих рук это дело.

«Здесь, в лучшем случае, уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности, а в худшем — может быть и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.ru».

В рамках проверки правоохранители должны просмотреть видео с камер видеонаблюдения. Благодаря записям можно с большой долей вероятности установить горе-злоумышленника, который запускал петарды. После случившегося также важно оценить ущерб. Для этого надо позвать представителей жилищной организации или УК, чтобы они зафиксировали урон и помогли составить акт для дальнейшего получения компенсации.