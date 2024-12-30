Россиянам дали совет на случай, если салют на Новый год угодил прямо в окно
Адвокат Исаев посоветовал обратиться в полицию, если вам попали салютом в окно
Адвокат Исаев посоветовал обратиться в полицию, если вам попали салютом в окно. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Адвокат Леонид Исаев рассказал, что делать, если в период новогодних праздников в окно вашей квартиры попал фейерверк. В первую очередь, следует обратиться в полицию и попробовать выяснить, чьих рук это дело.
«Здесь, в лучшем случае, уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности, а в худшем — может быть и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.ru».
В рамках проверки правоохранители должны просмотреть видео с камер видеонаблюдения. Благодаря записям можно с большой долей вероятности установить горе-злоумышленника, который запускал петарды. После случившегося также важно оценить ущерб. Для этого надо позвать представителей жилищной организации или УК, чтобы они зафиксировали урон и помогли составить акт для дальнейшего получения компенсации.
Ранее Life.ru писал об инциденте с пиротехникой в одном из торговых центров Ростовской области. 57-летний мужчина прямо в здании запустил фейерверк, один из выстрелов попал в фигурку Деда Мороза. Перед этим он общался с неким человеком, который убедил его перевести 500 тысяч рублей на «безопасный счёт» и совершить поджог. К счастью, пострадавших нет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.