«Вкусвилл» снял с продажи популярные пельмени из-за нарушений

Торговая сеть «Вкусвилл» приостановила реализацию партии пельменей «Мясное ассорти» от производителя «Чали». Причиной послужила информация о нарушениях при их изготовлении. Об этом ТАСС сообщили в компании.

Там пояснили, что 23 декабря было получено уведомление от Роспотребнадзора о выявленных нарушениях в продукции «Пельмени мясное ассорти» 1 кг с датой производства 07.11.2024. В тот же день эта партия была снята с продажи.

«Также запланированы дополнительные проверки продукции и поставщика. На сегодняшний день продукции из этой партии нет как в ассортименте доставки, так и в наших магазинах. Кроме того, мы приостановили новые поставки данной позиции от поставщика», — пояснили представители «Вкусвилла».