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30 декабря, 10:15

«Вкусвилл» снял с продажи популярные пельмени из-за нарушений

«Вкусвилл» заблокировал партию пельменей из-за информации Роспотребнадзора

Торговая сеть «Вкусвилл» приостановила реализацию партии пельменей «Мясное ассорти» от производителя «Чали». Причиной послужила информация о нарушениях при их изготовлении. Об этом ТАСС сообщили в компании.

Там пояснили, что 23 декабря было получено уведомление от Роспотребнадзора о выявленных нарушениях в продукции «Пельмени мясное ассорти» 1 кг с датой производства 07.11.2024. В тот же день эта партия была снята с продажи.

«Также запланированы дополнительные проверки продукции и поставщика. На сегодняшний день продукции из этой партии нет как в ассортименте доставки, так и в наших магазинах. Кроме того, мы приостановили новые поставки данной позиции от поставщика», — пояснили представители «Вкусвилла».

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Недавно в мясном фарше, продаваемом в сети «Вкусвилл», обнаружили кишечную палочку, сальмонеллу и листерию. Производитель перебивал маркировку и хранил сырьё без этикеток, на которых должны быть указаны сроки годности. Потенциально опасную продукцию изъяли из оборота и утилизировали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FoodAndPhoto

Оксана Попова
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