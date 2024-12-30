Гендиректором Военно-строительной компании Минобороны назначен Игорь Маковский

Игорь Маковский назначен новым генеральным директором «Военно-строительной компании» Минобороны (ППК ВСК). Об этом пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Согласно информации на сайте «Военстроя», Маковский успешно завершил обучение в Алма-Атинском высшем пограничном командном училище имени Ф.Э. Дзержинского, а также получил знания в Калининградском университете и Северо-Западной академии.

Службу в Вооружённых силах России он проходил с 1993 по 1999 год. В дальнейшем Маковский стал частью «Европейской промышленной группы» и занял пост председателя совета директоров. Кроме того, он руководил АО «Янтарьэнерго» и до своего назначения в ППК ВСК возглавлял ПАО «Россети Центр».

ППК ВСК предоставляет услуги по реализации крупных строительных проектов для Минобороны. В настоящее время некоторые высокопрофильные сотрудники компании и бывший заместитель министра находятся под следствием. Ожидается, что Маковский продолжит развивать организацию, ответственную за выполнение государственных заказов.