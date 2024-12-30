Гендиректором Военно-строительной компании Минобороны назначен Игорь Маковский
Игорь Маковский назначен новым генеральным директором «Военно-строительной компании» Минобороны (ППК ВСК). Об этом пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Согласно информации на сайте «Военстроя», Маковский успешно завершил обучение в Алма-Атинском высшем пограничном командном училище имени Ф.Э. Дзержинского, а также получил знания в Калининградском университете и Северо-Западной академии.
Службу в Вооружённых силах России он проходил с 1993 по 1999 год. В дальнейшем Маковский стал частью «Европейской промышленной группы» и занял пост председателя совета директоров. Кроме того, он руководил АО «Янтарьэнерго» и до своего назначения в ППК ВСК возглавлял ПАО «Россети Центр».
ППК ВСК предоставляет услуги по реализации крупных строительных проектов для Минобороны. В настоящее время некоторые высокопрофильные сотрудники компании и бывший заместитель министра находятся под следствием. Ожидается, что Маковский продолжит развивать организацию, ответственную за выполнение государственных заказов.
Ранее сообщалось, что министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов был назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании на срок в пять лет. В состав совета также вошли: министр строительства Ирек Файзуллин, первый заместитель министра обороны Леонид Горнин, заместитель министра экономического развития Мурат Керефов, заместитель министра финансов Алексей Липаев, председатель «Промсвязьбанка» Пётр Фрадков и руководитель Экспертного управления президента РФ Денис Агафонов.