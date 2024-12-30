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30 декабря, 10:32

Гендиректором Военно-строительной компании Минобороны назначен Игорь Маковский

Игорь Маковский назначен новым генеральным директором «Военно-строительной компании» Минобороны (ППК ВСК). Об этом пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Согласно информации на сайте «Военстроя», Маковский успешно завершил обучение в Алма-Атинском высшем пограничном командном училище имени Ф.Э. Дзержинского, а также получил знания в Калининградском университете и Северо-Западной академии.

Службу в Вооружённых силах России он проходил с 1993 по 1999 год. В дальнейшем Маковский стал частью «Европейской промышленной группы» и занял пост председателя совета директоров. Кроме того, он руководил АО «Янтарьэнерго» и до своего назначения в ППК ВСК возглавлял ПАО «Россети Центр».

ППК ВСК предоставляет услуги по реализации крупных строительных проектов для Минобороны. В настоящее время некоторые высокопрофильные сотрудники компании и бывший заместитель министра находятся под следствием. Ожидается, что Маковский продолжит развивать организацию, ответственную за выполнение государственных заказов.

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Ранее сообщалось, что министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов был назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании на срок в пять лет. В состав совета также вошли: министр строительства Ирек Файзуллин, первый заместитель министра обороны Леонид Горнин, заместитель министра экономического развития Мурат Керефов, заместитель министра финансов Алексей Липаев, председатель «Промсвязьбанка» Пётр Фрадков и руководитель Экспертного управления президента РФ Денис Агафонов.

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Николь Вербер
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