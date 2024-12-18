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Регион
17 декабря, 21:45

Роскошный Rolls-Royce неожиданно всплыл в деле генерала Тимура Иванова

РИАН: Арестованный Rolls-Royce появился в деле экс-замминистра обороны Иванова

Тимур Иванов. Обложка © VK / Минобороны России

Тимур Иванов. Обложка © VK / Минобороны России

В рамках расследования дела бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова был арестован премиальный автомобиль Rolls-Royce Ghost 2013 года выпуска стоимостью более 10 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Rolls-Royce Ghost. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PuccaPhotography

Rolls-Royce Ghost. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PuccaPhotography

Согласно данным онлайн-сервисов «Автокод» и «Авто.ру», автомобиль, который полностью совпадает с машиной в деле Иванова, зарегистрирован на компанию ООО «Гермес-Техно». Её учредителем является Станислав Кузнецов, подчеркнули в агентстве со ссылкой на сервис «БИР-Аналитик». Предположительно, он являлся водителем семьи Ивановых.

В деле бывшего замминистра обороны Иванова могут вскрыться новые схемы мошенничества
В деле бывшего замминистра обороны Иванова могут вскрыться новые схемы мошенничества

Напомним, Тимур Иванов был задержан 24 апреля 2024 года по подозрению в получении крупной взятки, связанной с его деятельностью в строительной сфере в интересах Минобороны РФ. В ноябре обвинение высокопоставленному военному было ужесточено. 17 декабря Басманный суд Москвы продлил его арест до 23 марта 2025 года.

Анатолий Цейко
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