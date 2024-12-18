Роскошный Rolls-Royce неожиданно всплыл в деле генерала Тимура Иванова

В рамках расследования дела бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова был арестован премиальный автомобиль Rolls-Royce Ghost 2013 года выпуска стоимостью более 10 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Согласно данным онлайн-сервисов «Автокод» и «Авто.ру», автомобиль, который полностью совпадает с машиной в деле Иванова, зарегистрирован на компанию ООО «Гермес-Техно». Её учредителем является Станислав Кузнецов, подчеркнули в агентстве со ссылкой на сервис «БИР-Аналитик». Предположительно, он являлся водителем семьи Ивановых.