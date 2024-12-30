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Регион
30 декабря, 10:42

«Была тихой, неприглядной»: Вскрылись детали о матери, утопившей маленьких детей в Котласе

Жительница Котласа, подозреваемая в убийстве двух детей, работала педагогом

Кадр с места происшествия с телами детей. Фото © Telegram / СУ СКР по Архангельской области и НАО

Кадр с места происшествия с телами детей. Фото © Telegram / СУ СКР по Архангельской области и НАО

Жительница Котласа, которую подозревают в убийстве своих маленьких детей, работала в педагогическом колледже. По словам учеников, она ни с кем особо не общалась, даже с коллегами-учителями, и вела себя отстранённо, пишет «Газета.ru».

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«Всегда была тихой, неприглядной. Как классный руководитель особо не участвовала в жизни своих студентов. Из нашей группы близко с ней никто не общался, да и сама она инициативу не проявляла к своим подопечным», — рассказала одна из учениц.

Случившееся стало для всех шоком. Знакомые признаются, что даже не подозревали, что тихая скромная девушка способна совершить такой поступок.

Напомним, 28 декабря в Архангельской области задержали 29-летнюю девушку по подозрению в убийстве двух своих маленьких детей. По предварительным данным, мать утопила полуторогодовалого сына и трёхлетнюю дочку в ванне. Известно, что дети росли в полной семье, которая по какой-то причине состояла на учёте «в органах и учреждениях системы профилактики».

Алёна Зиновьева
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