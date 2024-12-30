«Была тихой, неприглядной»: Вскрылись детали о матери, утопившей маленьких детей в Котласе

Жительница Котласа, которую подозревают в убийстве своих маленьких детей, работала в педагогическом колледже. По словам учеников, она ни с кем особо не общалась, даже с коллегами-учителями, и вела себя отстранённо, пишет «Газета.ru».

«Всегда была тихой, неприглядной. Как классный руководитель особо не участвовала в жизни своих студентов. Из нашей группы близко с ней никто не общался, да и сама она инициативу не проявляла к своим подопечным», — рассказала одна из учениц.

Случившееся стало для всех шоком. Знакомые признаются, что даже не подозревали, что тихая скромная девушка способна совершить такой поступок.