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30 декабря, 16:26

Криптомагнат с российскими корнями стал приёмным отцом бегемота из мемов

Создатель Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал $290 тысяч бегемоту Му-Денг

Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин. Обложка © Х / VitalikButerin

Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин. Обложка © Х / VitalikButerin

Зоопарк Тайланда Кхао-Кхео получил около $290 тысяч (почти 30 млн рублей) от создателя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина. Именно в этом зоопарке живёт карликовый бегемот Му-Денг.

«Я счастлив быть приёмным отцом Му Денг, пока она растёт в течение следующих 2 лет, и поддерживать её своим пожертвованием в 10 миллионов THB, а может и больше... Пусть они живут долго и процветают до конца»,написал Бутерин в соцсети Х.

Сам криптомагнат с российскими корнями ещё в ноябре побывал в зоопарке и сфотографировался с бегемотом. Тогда ему и предложили стать приёмным отцом Му Денг и сделать пожертвование на реконструкцию вольера. Бутерин согласился.

Само животное появилось в Тайланде на свет в июле этого года и сразу стало мемом в социальных сетях. Количество иностранных туристов, которые хотят увидеть милого карликового бегемота, не уменьшается уже на протяжении нескольких месяцев.

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Кстати, недавно именно этот бегемот предсказал результаты президентских выборов в США. Му-Денг принесли две миски фруктами, на которых были написаны имена кандидатов — Камалы Харрис и Дональда Трампа. Животное сделало выбор в пользу экс-президента США и не прогадало.

Наталья Афонина
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