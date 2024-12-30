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30 декабря, 11:18

Курс доллара поднялся до 111 рублей, евро — до 109 рублей

В понедельник курс доллара поднялся почти на 6%, до 111 рублей, евро же торгуется по 109 рублей. Такие данные следуют от ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров).

Сообщается, что на 12:29 мск, доллар рос на 5,96% — до 111,751 руб. В то же время евро снижался на 0,78% — до 109,305 руб.

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Тем временем государственный долг США достиг 36,2 триллиона долларов. За последний год эта сумма выросла на $2,4 трлн (7%), что в 8,3 раза больше внешнего долга России — $286,3 миллиарда.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tendo

Николай Рюмин
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