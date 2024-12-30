Всё больше граждан Великобритании высказывают поддержку восстановлению отношений с Россией. Об этом сказал посол РФ в Соединённом Королевстве Андрей Келин в новогоднем поздравлении соотечественникам.

«Мы видим, что, вопреки создаваемому здесь враждебному и токсичному образу России, всё больше жителей Британии выступают за восстановление связей между нашими странами и народами и против тупикового конфронтационного курса британских властей», — сказал он.

Дипломат отметил, что даже в нынешних непростых условиях российская диаспора в Великобритании «продолжает бережно хранить традиции, продвигает русскую культуру и язык». В стране проходят различные «творческие вечера, образовательные конференции» и кинопоказы. Мероприятия, кстати, часто поддерживают и сами «неравнодушные британцы».

Заявив о результатах 2024 года, глава диппредставительства РФ в Лондоне отметил, что всё больше западных политиков осознают бесперспективность антироссийской политики.