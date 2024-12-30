Боевой дед «наказал» пулей в лицо петербуржца, отказавшегося делиться с ним беляшом
Петербуржец получил пулю в лицо из-за беляша, которым не захотел делиться
Момент с нападением на пенсионера. Фото © Кадр из видео Telegram / 78 | НОВОСТИ
Петербургский пенсионер попал в больницу после конфликта около станции метро «Проспект Большевиков». Как стало известно 78.ru, 66-летний мужчина поплатился за отказ поделиться беляшом со случайным прохожим.
Момент задержания мужчины, выстрелившему в лицо прохожему из-за беляша. Видео © Telegram / 78.ru
Незнакомец подошёл к мужчине и попросил у него пирожок с мясом. Тот делиться не стал. Оппонент отказа не принял и в отместку выстрелил в «жадину» из травмата. Пуля попала в лицо, едва не пробив глаз. Пенсионера срочно госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у пострадавшего проникающее ранение, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Стрелявшего задержали на месте происшествия. Обезвредить его помог отставной майор полиции, заметивший потасовку. Подозреваемому 68 лет, ранее он был судим. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Life.ru писал об инциденте со стрельбой в Нижегородской области. Мужчина привёз машину в автосалон, но после завершения работы остался недоволен ценой. Мастер находился в состоянии алкогольного опьянения и, схватившись за травматический пистолет, решил отстоять свои права. Пуля попала потерпевшему в челюсть. Его срочно госпитализировали, а на стрелка завели уголовное дело о покушении на убийство.