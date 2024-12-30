Боевой дед «наказал» пулей в лицо петербуржца, отказавшегося делиться с ним беляшом

Петербургский пенсионер попал в больницу после конфликта около станции метро «Проспект Большевиков». Как стало известно 78.ru, 66-летний мужчина поплатился за отказ поделиться беляшом со случайным прохожим.

Момент задержания мужчины, выстрелившему в лицо прохожему из-за беляша. Видео © Telegram / 78.ru

Незнакомец подошёл к мужчине и попросил у него пирожок с мясом. Тот делиться не стал. Оппонент отказа не принял и в отместку выстрелил в «жадину» из травмата. Пуля попала в лицо, едва не пробив глаз. Пенсионера срочно госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у пострадавшего проникающее ранение, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Стрелявшего задержали на месте происшествия. Обезвредить его помог отставной майор полиции, заметивший потасовку. Подозреваемому 68 лет, ранее он был судим. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.