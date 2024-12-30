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30 декабря, 12:00

Боевой дед «наказал» пулей в лицо петербуржца, отказавшегося делиться с ним беляшом

Петербуржец получил пулю в лицо из-за беляша, которым не захотел делиться

Момент с нападением на пенсионера. Фото © Кадр из видео Telegram / 78 | НОВОСТИ

Момент с нападением на пенсионера. Фото © Кадр из видео Telegram / 78 | НОВОСТИ

Петербургский пенсионер попал в больницу после конфликта около станции метро «Проспект Большевиков». Как стало известно 78.ru, 66-летний мужчина поплатился за отказ поделиться беляшом со случайным прохожим.

Момент задержания мужчины, выстрелившему в лицо прохожему из-за беляша. Видео © Telegram / 78.ru

Незнакомец подошёл к мужчине и попросил у него пирожок с мясом. Тот делиться не стал. Оппонент отказа не принял и в отместку выстрелил в «жадину» из травмата. Пуля попала в лицо, едва не пробив глаз. Пенсионера срочно госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у пострадавшего проникающее ранение, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

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На Урале неадекват обстрелял из ружья школьников, они госпитализированы

Стрелявшего задержали на месте происшествия. Обезвредить его помог отставной майор полиции, заметивший потасовку. Подозреваемому 68 лет, ранее он был судим. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Life.ru писал об инциденте со стрельбой в Нижегородской области. Мужчина привёз машину в автосалон, но после завершения работы остался недоволен ценой. Мастер находился в состоянии алкогольного опьянения и, схватившись за травматический пистолет, решил отстоять свои права. Пуля попала потерпевшему в челюсть. Его срочно госпитализировали, а на стрелка завели уголовное дело о покушении на убийство.

Алёна Зиновьева
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