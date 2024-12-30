Члены Американской коммунистической партии (АКП) направили в помощь жителям Донбасса 55 коробок с гуманитарной помощью. Так они хотят поддержать людей, которые подверглись агрессии НАТО, рассказал журналист Джексон Хинкл в беседе с РИА «Новости». Отмечается, что в посылках сухое молоко, игрушки, новогодние подарки, консервированное мясо и медикаменты.

«Всё дело в том, что мы, коммунисты, полностью поддерживаем специальную военную операцию. Мы не представляем, каково годами жить в условиях войны. На Донбассе есть дети, которые никогда не знали мира. Наш вклад не очень большой, но мы хотим предпринять всё, что можем с нашими ресурсами, чтобы сделать жизни людей там лучше и помочь им в борьбе с агрессией НАТО», — сказал собеседник.