На протяжении последних суток российские силы противовоздушной обороны сумели уничтожить четыре реактивных снаряда, выпущенных с системы залпового огня HIMARS, а также 65 беспилотников украинских военнослужащих. Эту информацию предоставило Министерство обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 65 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — передают в ведомстве.

Также в докладе ведомства отмечается, что за всё время с начала СВО российская армия успешно ликвидировала 650 самолётов, 283 вертолёта, а также 38 878 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов и 20 103 танка.