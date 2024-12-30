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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
30 декабря, 12:27

Российские силы ПВО за сутки сбили 4 снаряда HIMARS и 65 дронов ВСУ

На протяжении последних суток российские силы противовоздушной обороны сумели уничтожить четыре реактивных снаряда, выпущенных с системы залпового огня HIMARS, а также 65 беспилотников украинских военнослужащих. Эту информацию предоставило Министерство обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 65 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — передают в ведомстве.

Также в докладе ведомства отмечается, что за всё время с начала СВО российская армия успешно ликвидировала 650 самолётов, 283 вертолёта, а также 38 878 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов и 20 103 танка.

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Ранее Минобороны РФ также сообщало, что российские войска освободили несколько населённых пунктов в ДНР. Речь идёт о селах Новотроицкое в Волновахском районе и Новооленовка в Запорожской области. Оба посёлка были взяты под контроль подразделениями группировки войск «Запад».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VASIL KUZMIC

Мария Любицкая
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