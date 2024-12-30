Песков: Путин поздравил Фицо с новогодними и рождественскими праздниками

Президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Словакии Роберта Фицо с новогодними и рождественскими праздниками. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Фицо тоже поздравил», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, были ли направлены поздравления премьеру Словакии.