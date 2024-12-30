Бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян задержан в Москве

Бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян был задержан в Москве. На родине он объявлен в розыск, сообщает Mash.

Задержание произошло вчера около 13:00 на Тверской улице. Официальные причины пока не раскрыты. В Армении генерал-майора обвиняют по нескольким статьям, включая «незаконное участие в предпринимательской деятельности», «злоупотребление должностными полномочиями» и «злоупотребление властью».

Карапетян возглавлял Минобороны с августа по ноябрь 2021 года во втором правительстве Пашиняна. Многие его запомнили за призывы попросить помощи для страны у ключевого союзника — России. Сейчас же Карапетян — лидер оппозиционного движения «Всеармянский фронт».