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Регион
30 декабря, 12:15

Бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян задержан в Москве

Mash: Экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян задержан в Москве

Экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян. Обложка © TACC / Алексей Ерешко

Экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян. Обложка © TACC / Алексей Ерешко

Бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян был задержан в Москве. На родине он объявлен в розыск, сообщает Mash.

Задержание произошло вчера около 13:00 на Тверской улице. Официальные причины пока не раскрыты. В Армении генерал-майора обвиняют по нескольким статьям, включая «незаконное участие в предпринимательской деятельности», «злоупотребление должностными полномочиями» и «злоупотребление властью».

Карапетян возглавлял Минобороны с августа по ноябрь 2021 года во втором правительстве Пашиняна. Многие его запомнили за призывы попросить помощи для страны у ключевого союзника — России. Сейчас же Карапетян — лидер оппозиционного движения «Всеармянский фронт».

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Ранее Life.ru сообщал об аресте Алексея Карабаша, руководителя отдела государственного экологического надзора межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Карабаш признал свою вину и уже начал сотрудничать со следствием.

Оксана Попова
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