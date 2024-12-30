За сутки украинская армия в курском приграничье потеряла до 310 военных. Также бойцы ВС РФ уничтожили боевую машину пехоты, сообщает Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 310 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, 10 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и артиллерийское орудие», — говорится в ведомстве.

За всё время боевых действий ВСУ потеряли более 45 530 военнослужащих, 262 танка, 204 боевые машины пехоты, 142 бронетранспортёра, 1 359 боевых бронированных машин. Также ВС РФ ликвидировали 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS, 6 MLRS производства США и 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.