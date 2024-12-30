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Регион
30 декабря, 12:38
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Захарова усомнилась в адекватности Польши после заявлений о дороге войск к РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с идеей Польши построить дорогу к границе с Калининградской областью РФ для быстрой доставки войск и силовиков задалась вопросом, не начали ли уже в Варшаве праздновать приближение Нового года. Сообщение она опубликовала в своём телеграм-канале.

«Пить уже начали, что ли?» — написала Захарова.

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Ранее сообщалось, что в 2025 году Польша планирует построить дорогу к границе с Калининградской областью РФ. Работы будут идти в ближайшие месяцы. Они готовятся к необходимости переброски солдат и техники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Longfin Media

Николай Рюмин
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