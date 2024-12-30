Захарова усомнилась в адекватности Польши после заявлений о дороге войск к РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с идеей Польши построить дорогу к границе с Калининградской областью РФ для быстрой доставки войск и силовиков задалась вопросом, не начали ли уже в Варшаве праздновать приближение Нового года. Сообщение она опубликовала в своём телеграм-канале.