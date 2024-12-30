Польша решила построить дорогу к российской границе
FT: Польша построит дорогу к границе РФ для переброски войск
В 2025 году Польша планирует построить дорогу к границе с Калининградской областью РФ. Работы будут идти в ближайшие месяцы. Об этом сообщил в интервью газете Financial Times замглавы польского МВД Мачей Дущик.
Движение создадут для возможности быстрой переброски войск и силовиков в случае необходимости. При этом спикер не предоставил никаких дополнительных деталей о новой дороге к польско-российской границе.
Напомним, что в ноябре Польша начала возведение линии оборонительных укреплений на границе с РФ. Работы проводят в рамках программы «Восточный щит». Польша намерена установить минные поля и железобетонные заграждения против техники на своей границе.
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