Красную площадь закроют для посетителей в новогоднюю ночь
Красная площадь будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января
Красная площадь будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Baturina Yuliya
Красная площадь в центре Москвы с 18:00 мск 31 декабря до 08:00 мск 1 января будет закрыта для посещений. Исключение составит только каток ГУМа, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.
«ГУ МВД России по Москве информирует, что в указанный период Красная площадь будет закрыта для посещения», — отметили в пресс-службе и добавили, что каток ГУМа продолжит свою работу согласно установленному расписанию.
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