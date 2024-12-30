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Регион
30 декабря, 12:48

Красную площадь закроют для посетителей в новогоднюю ночь

Красная площадь будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января

Красная площадь будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Baturina Yuliya

Красная площадь будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Baturina Yuliya

Красная площадь в центре Москвы с 18:00 мск 31 декабря до 08:00 мск 1 января будет закрыта для посещений. Исключение составит только каток ГУМа, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

«ГУ МВД России по Москве информирует, что в указанный период Красная площадь будет закрыта для посещения», — отметили в пресс-службе и добавили, что каток ГУМа продолжит свою работу согласно установленному расписанию.

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Оксана Попова
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