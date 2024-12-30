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Регион
30 декабря, 17:40

Украшенная ёлка и фронтовые письма: Бойцы СВО готовятся к празднованию Нового года

«Известия»: Российские бойцы в зоне СВО готовятся к празднованию Нового года

В преддверии Нового года бойцы, находящиеся в зоне СВО, продолжают получать посылки и письма с пожеланиями от школьников. Военнослужащие также получили в подарок брелоки с новогодними поздравлениями, которыми теперь по-праздничному украшены блиндажи.

Российские бойцы в зоне СВО готовятся к празднованию Нового года. Видео © Telegram / IZ.RU

«Здравствуй, наш боец. Пишет тебе ученица 2-го класса Саликова Элина из Москвы. Я переживаю за тебя, чтобы ни одна пуля не попала в тебя. Приходи скорее обратно, целым и живым», — зачитал одно из писем начальник расчёта БПЛА Александр, его слова передают «Известия».

На севере ДНР сейчас происходят наиболее ожесточённые бои. Артиллерия активно поддерживает наступающих бойцов, попутно тесня ВСУ у Тернов. Как заявляют военнослужащие, работы у них ещё много — она ведётся как по новым целям, так и по плановым.

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Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские войска освободили несколько населённых пунктов в ДНР. Речь идёт о селах Новотроицкое в Волновахском районе и Новооленовка в Запорожской области. Оба посёлка были взяты под контроль подразделениями группировки войск «Запад».

Обложка ©

Telegram/Минобороны России

Мария Любицкая
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