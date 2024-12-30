Украшенная ёлка и фронтовые письма: Бойцы СВО готовятся к празднованию Нового года

В преддверии Нового года бойцы, находящиеся в зоне СВО, продолжают получать посылки и письма с пожеланиями от школьников. Военнослужащие также получили в подарок брелоки с новогодними поздравлениями, которыми теперь по-праздничному украшены блиндажи.

Российские бойцы в зоне СВО готовятся к празднованию Нового года. Видео © Telegram / IZ.RU

«Здравствуй, наш боец. Пишет тебе ученица 2-го класса Саликова Элина из Москвы. Я переживаю за тебя, чтобы ни одна пуля не попала в тебя. Приходи скорее обратно, целым и живым», — зачитал одно из писем начальник расчёта БПЛА Александр, его слова передают «Известия».

На севере ДНР сейчас происходят наиболее ожесточённые бои. Артиллерия активно поддерживает наступающих бойцов, попутно тесня ВСУ у Тернов. Как заявляют военнослужащие, работы у них ещё много — она ведётся как по новым целям, так и по плановым.