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30 декабря, 13:58

Гусев: Авиационная опасность объявлена в Воронежской области

Объявление об авиационной опасности поступило на территориях Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев.

«Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал он в своем телеграм-канале.

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Между тем, за сутки российские силы противовоздушной обороны поразили четыре снаряда HIMARS и 65 дронов ВСУ. К слову, как говорится в докладе Минобороны РФ, за всё время с начала СВО российская армия успешно ликвидировала 650 самолётов, 283 вертолёта, а также 38 878 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов и 20 103 танка.

Обложка ©

ТАСС / Роман Демьяненко

Николь Вербер
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