«Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал он в своем телеграм-канале.

Между тем, за сутки российские силы противовоздушной обороны поразили четыре снаряда HIMARS и 65 дронов ВСУ. К слову, как говорится в докладе Минобороны РФ, за всё время с начала СВО российская армия успешно ликвидировала 650 самолётов, 283 вертолёта, а также 38 878 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов и 20 103 танка.