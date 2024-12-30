«Как наждачная бумага»: Автомобилистам рассказали, какие «дворники» портят лобовое стекло
Эксперт Колодочкин: «Дворники» надо менять раз в сезон, чтобы не портить стекло
Зимой автомобилистам особенно тщательно надо следить за состоянием своей машины. Особенно это касается тех элементов, которые находятся снаружи, а именно — «дворников». Вместо помощи в очистке лобового стекла от грязи и снега они могут поцарапать поверхность. Решить проблему можно будет уже только в автосервисе, рассказал технический специалист Михаил Колодочкин.
«Чем хуже состояние «дворников», тем больше повреждений у стекла, это можно сравнить с использованием наждачной бумаги», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».
«Дворники» могут заледенеть или износиться. Тогда резиновая лента точно будет царапать стекло, а не очищать его. Поэтому щётки надо менять хотя бы раз в сезон, чтобы избежать неприятностей и лишних трат на полировку лобового стекла.
Ранее автовладельцам перечислили минимум, который должен храниться в багажнике зимой. Обязательно там должна лежать запасная баклажка зимней стеклоомывающей жидкости. Не будут лишними в машине и тряпки, они могут пригодиться в разных ситуациях. Зарядка для телефона также незаменимая вещь.