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30 декабря, 15:11

Омбудсмен Москалькова опубликовала кадры возвращения военнопленных

Москалькова с освобождёнными. Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Москалькова с освобождёнными. Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Омбудсмен Татьяна Москалькова опубликовала видеоролик возвращения российских солдат из плена ВСУ в результате обмена по формуле 150 на 150. Кадры она разместила в своём телеграм-канале.

Москалькова встречает пленных. Видео © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

«Лично пообщалась с защитниками Отечества. Их сила духа, мужество, стойкость и улыбки в предвкушении встречи с родными — то, что невозможно забыть», — отметила омбудсмен.

Она добавила, что военные встретят Новый год в кругу близких людей. Москалькова посоветовала хранить свет внутри себя и дарить его другим.

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Напомним, в результате переговоров с территорией, находящейся под контролем киевских властей, удалось вернуть 150 российских военнослужащих. В ответ на это было передано равное количество украинских солдат, находившихся в плену.

Николай Рюмин
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