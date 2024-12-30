Омбудсмен Москалькова опубликовала кадры возвращения военнопленных
Москалькова с освобождёнными. Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
Омбудсмен Татьяна Москалькова опубликовала видеоролик возвращения российских солдат из плена ВСУ в результате обмена по формуле 150 на 150. Кадры она разместила в своём телеграм-канале.
Москалькова встречает пленных. Видео © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
«Лично пообщалась с защитниками Отечества. Их сила духа, мужество, стойкость и улыбки в предвкушении встречи с родными — то, что невозможно забыть», — отметила омбудсмен.
Она добавила, что военные встретят Новый год в кругу близких людей. Москалькова посоветовала хранить свет внутри себя и дарить его другим.
Напомним, в результате переговоров с территорией, находящейся под контролем киевских властей, удалось вернуть 150 российских военнослужащих. В ответ на это было передано равное количество украинских солдат, находившихся в плену.