МВД Армении: Задержанного в Москве Аршака Карапетяна отпустили под подписку
Аршак Карапетян. Обложка © ТАСС / Ерешко Алексей
Бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна отпустили под подписку о невыезде после задержания полицейскими в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян в беседе с ТАСС.
«По сведениям, полученным Главным управлением криминальной полиции МВД Армении, в Москве сотрудниками полиции Тверского района был обнаружен и задержан бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян. В отношении Карапетяна избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — сообщил Саргсян.
Известно, что Карапетян занимал пост главы Минобороны республики несколько месяцев в 2021 году. Тогда на него завели уголовное дело и объявили в международный розыск.
Напомним, задержание Карапетяна произошло вчера около 13:00 по московскому времени на Тверской улице. Официальные причины пока не раскрыты. В Армении генерал-майора обвиняют по нескольким статьям, включая «незаконное участие в предпринимательской деятельности», «злоупотребление должностными полномочиями» и «злоупотребление властью».