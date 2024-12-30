МВД Армении: Задержанного в Москве Аршака Карапетяна отпустили под подписку

Бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна отпустили под подписку о невыезде после задержания полицейскими в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян в беседе с ТАСС.

«По сведениям, полученным Главным управлением криминальной полиции МВД Армении, в Москве сотрудниками полиции Тверского района был обнаружен и задержан бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян. В отношении Карапетяна избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — сообщил Саргсян.

Известно, что Карапетян занимал пост главы Минобороны республики несколько месяцев в 2021 году. Тогда на него завели уголовное дело и объявили в международный розыск.