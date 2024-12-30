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Регион
30 декабря, 15:34

МВД Армении: Задержанного в Москве Аршака Карапетяна отпустили под подписку

Аршак Карапетян. Обложка © ТАСС / Ерешко Алексей

Аршак Карапетян. Обложка © ТАСС / Ерешко Алексей

Бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна отпустили под подписку о невыезде после задержания полицейскими в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян в беседе с ТАСС.

«По сведениям, полученным Главным управлением криминальной полиции МВД Армении, в Москве сотрудниками полиции Тверского района был обнаружен и задержан бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян. В отношении Карапетяна избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — сообщил Саргсян.

Известно, что Карапетян занимал пост главы Минобороны республики несколько месяцев в 2021 году. Тогда на него завели уголовное дело и объявили в международный розыск.

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Напомним, задержание Карапетяна произошло вчера около 13:00 по московскому времени на Тверской улице. Официальные причины пока не раскрыты. В Армении генерал-майора обвиняют по нескольким статьям, включая «незаконное участие в предпринимательской деятельности», «злоупотребление должностными полномочиями» и «злоупотребление властью».

Николай Рюмин
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