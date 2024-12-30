Жители Украины теряют веру в светлое будущее в составе ЕС

Жители Украины перестали верить в то, что страна через 10 лет может стать часть Евросоюза. С конца 2022 года показатели сократилась с 88 процентов до 57 процентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

У респондентов спросили, как они представляют будущее Украины через десять лет — как успешную страну в составе ЕС или как государство с разрушенной экономикой и миграцией населения. После опроса была замечена постоянная тенденция к снижению доли тех, кто оптимистично смотрит на будущее.

По данным на декабрь 2024 года, только 57 процентов верят в то, что Незалежная через 10 лет будет преуспевающей страной в ЕС. При этом доля респондентов, полагающих, что Украину ждёт разрушенная экономика и миграция населения, увеличилась с 5 процентов до 28 процентов. Наибольший уровень пессимизма наблюдается на востоке и юге страны.

Опрос проводили в период со 2 по 17 декабря методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего были опрошены 985 респондентов в возрасте от 18 лет.