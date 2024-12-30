Сержиу Консейсау стал главным тренером футбольного клуба «Милан»
Сержиу Консейсаую. Обложка © ТАСС / Zuma / Panoramic
Португалец Сержиу Консейсау назначен на должность главного тренера итальянского футбольного клуба «Милан». Об этом докладывает пресс-служба команды. Контракт будет действовать до июня 2026 года.
С 2017 по 2024 год Консейсау тренировал «Порту», с которым трижды забирал победу на чемпионате и Суперкубке Португалии и четырежды побеждал в кубке страны. Он играл за итальянские «Интер», «Парму» и «Лацио», с которым выиграл чемпионат Италии и Кубок обладателей кубков. В составе сборной Португалии стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2000 года. Первая игра, где португалец выступит в качестве тренера, состоится 3 января.
Недавно бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль, руководивший командой с июня 2022-го по апрель 2024 года заявил, что фундамент нынешних успехов команды был заложен во время его работы. Он выделил прогресс вратаря Александра Максименко.