Сержиу Консейсау стал главным тренером футбольного клуба «Милан»

Португалец Сержиу Консейсау назначен на должность главного тренера итальянского футбольного клуба «Милан». Об этом докладывает пресс-служба команды. Контракт будет действовать до июня 2026 года.

С 2017 по 2024 год Консейсау тренировал «Порту», с которым трижды забирал победу на чемпионате и Суперкубке Португалии и четырежды побеждал в кубке страны. Он играл за итальянские «Интер», «Парму» и «Лацио», с которым выиграл чемпионат Италии и Кубок обладателей кубков. В составе сборной Португалии стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2000 года. Первая игра, где португалец выступит в качестве тренера, состоится 3 января.