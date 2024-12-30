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Регион
30 декабря, 16:48

Путин учредил стипендию до 60 тысяч рублей для олимпийцев и их тренеров

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин выделил стипендию для россиян, имеющих высокие спортивные заслуги или способствовавших их достижению. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Всего выделено 4 тысячи стипендий, на которые могут претендовать олимпийцы и паралимпийцы, победители всероссийских и международных турниров, некоторые другие категории спортсменов и их тренеры. Сумма выплаты может меняться в зависимости от категории, но не более 60 тысяч рублей. Ежегодно стипендия будет индексироваться.

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Недавно Владимир Путин поручил создать стипендию имени лингвиста Людмилы Вербицкой для преподавателей русского языка и литературы за рубежом. Соответствующую инициативу он озвучил на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов РФ.

Николай Рюмин
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