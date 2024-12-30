Путин учредил стипендию до 60 тысяч рублей для олимпийцев и их тренеров
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин выделил стипендию для россиян, имеющих высокие спортивные заслуги или способствовавших их достижению. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.
Всего выделено 4 тысячи стипендий, на которые могут претендовать олимпийцы и паралимпийцы, победители всероссийских и международных турниров, некоторые другие категории спортсменов и их тренеры. Сумма выплаты может меняться в зависимости от категории, но не более 60 тысяч рублей. Ежегодно стипендия будет индексироваться.
Недавно Владимир Путин поручил создать стипендию имени лингвиста Людмилы Вербицкой для преподавателей русского языка и литературы за рубежом. Соответствующую инициативу он озвучил на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов РФ.