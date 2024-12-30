Кабмин утвердил правила включения в перечень страниц с аудиторией свыше 10 тысяч

По решению Правительства РФ утверждены новые правила включения в перечень Роскомнадзора страниц, аудитория которых превышает 10 тысяч человек. Соответствующее постановление опубликовано на портале нормативных правовых актов.

«В документе учтён опыт использования сервиса госуслуг для включения в специальный перечень Роскомнадзора владельцев каналов с 10 тысяч подписчиков», — сообщили в Минцифры.

В документе поясняется, что владельцы страниц с аудиторией более 10 тысяч подписчиков обязаны пройти регистрацию на портале «Госуслуги» и подать заявление. Ранее данный способ работал исключительно в тестовом режиме, однако теперь будет на постоянной основе. На данный момент подано уже свыше 140 тысяч заявлений.