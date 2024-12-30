Кабмин утвердил правила включения в перечень страниц с аудиторией свыше 10 тысяч
По решению Правительства РФ утверждены новые правила включения в перечень Роскомнадзора страниц, аудитория которых превышает 10 тысяч человек. Соответствующее постановление опубликовано на портале нормативных правовых актов.
«В документе учтён опыт использования сервиса госуслуг для включения в специальный перечень Роскомнадзора владельцев каналов с 10 тысяч подписчиков», — сообщили в Минцифры.
В документе поясняется, что владельцы страниц с аудиторией более 10 тысяч подписчиков обязаны пройти регистрацию на портале «Госуслуги» и подать заявление. Ранее данный способ работал исключительно в тестовом режиме, однако теперь будет на постоянной основе. На данный момент подано уже свыше 140 тысяч заявлений.
Норма, обязывающая каналы с аудиторией более 10 тысяч человек предоставлять данные в РКН, вступила в силу 1 ноября. Решение о включении в реестр принимается в течение трёх рабочих дней после подтверждения. Пройти регистрацию могут физические и юридические лица, а также ИП.
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