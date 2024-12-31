Генпрокуратура ФРГ обвинила трёх человек в работе на российскую разведку

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение трём мужчинам с немецким и российским гражданством за шпионаж и подготовку диверсий в интересах РФ. Надзорный орган сообщил, что имеет достаточные основания подозревать их в работе на иностранную разведку.

Главным подозреваемым является Дитер С., которого обвиняют «в шпионаже с целью совершения диверсий и сговоре с целью совершения взрыва и поджога». Также ему вменяют готовность к съёмке военных объектов ФРГ и вмешательству в железнодорожное сообщение. По версии прокуратуры, Дитер С. — бывший боец формирования ДНР. Он готовил диверсии против военной инфраструктуры Германии, которая используются для оказания военной помощи Украине. Ему помогали два человека — Александер Й. и Алекс Д.

Дитера С. и Александера Й. арестовали 17 апреля 2024 года, но ордер на арест последнего позже приостановили. Алекс Д. же находится на свободе.