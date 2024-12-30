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30 декабря, 20:37

Путин одним указом обрушил акции пивоваренного гиганта Anadolu Efes

Акции турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes рухнули почти на 10%

Стоимость акций одной из крупнейших в Турции пивоваренных компаний Anadolu Efes упала почти на 10%. График ценных бумаг обрушился примерно в 17:20 по Москве. Именно в это время стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать акции российского актива компании под внешнее управление.

Как следует из данных Стамбульской фондовой биржи, на момент закрытия торгов бумаги Anadolu Efes подешевели на 9,98% и достигли стоимости 212,8 лиры.

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Колебания в предпоследний день 2024 года затронули и курс доллара. 30 декабря американская валюта подорожала почти на 6% и достигла стоимости 111 рублей. Евро же, напротив, подешевело и стало торговаться на отметке 109 рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bigc Studio

Илья Пушкарев
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