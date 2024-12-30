Путин одним указом обрушил акции пивоваренного гиганта Anadolu Efes

Стоимость акций одной из крупнейших в Турции пивоваренных компаний Anadolu Efes упала почти на 10%. График ценных бумаг обрушился примерно в 17:20 по Москве. Именно в это время стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать акции российского актива компании под внешнее управление.

Как следует из данных Стамбульской фондовой биржи, на момент закрытия торгов бумаги Anadolu Efes подешевели на 9,98% и достигли стоимости 212,8 лиры.